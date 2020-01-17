Fener’de deprem

Fenerbahçe’de tartışılan adam Damien Comolli dün görevinden istifa etti Falette transferinin ardından taraftarların sosyal medyadan istifaya davet etmesi sonrası Twitter’dan açıklama yapınca başkan Ali Koç’un da tepkisini çeken Fransız futbol adamı ile ipler tamamen koptu.

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de dün hareketli saatler yaşandı ve takımdaki geleceği merak edilen sportif direktör Damien Comolli görevinden istifa etti. Bilindiği üzere sarı-lacivertlilerin Simon Falette transferinin ardından taraftarların sosyal medya aracılığı ile istifaya davet ettiği Damien Comolli bir Twitter hesabı açarak bu transferi Başkan Ali Koç'un yaptığını açıklamıştı. Bu gelişme sonrası başkan Ali Koç, gelişmeden rahatsız olduğunu dile getirmiş ve "Kendisini uyaracağım. Onu biz zaten koruruz. Buna gerek yoktu. Falette transferi ile ilgili verdiği bilgi doğru. Transferi ben ve yönetim kurulu yaptık" demişti.



DENİZ SARITAÇ PATLADI!

Ancak ikili arasındaki gerilim devam etti ve dün ipler tamamen koptu. Bu arada Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin görevinden istifa etmesinin ardından kulübün eski tercümanlarından Deniz Sarıtaç yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Fransız spor adamının döneminde görevinden ayrılan Deniz Sarıtaç, "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle" dedi.



1.9 MİLYON EURO PARA KAZANMIŞ

Fenerbahçe'nin 7 Haziran 2018 tarihinde göreve getirdiğini açıkladığı Comolli, 19 ay sonra görevinden istifa etti. Fransız futbol adamı bu süreçte aylık 100 bin Euro maaş aldı. Comolli'nin şu ana kadar F.Bahçe'den 1,9 milyon Euro para kazandığı bildirildi.