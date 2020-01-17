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, 'la yollarını ayırdı

Göztepe, Eren Derdiyok'la yollarını ayırdı

17.01.2020, 18:01 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020,18:01

Gelen son dakika haberine göre, ekiplerinden , ikinci devre hazırlık kampı kadrosunda yer almayan 'la yollarını ayırdı.Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Eren'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Eren Derdiyok'a katkılarından dolayı teşekkür edildiği açıklamada, futbol yaşantısında başarılar dilendi.

Türkiye kariyerinde 2014-2015 sezonundan itibaren Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe'de forma giyen Eren Derdiyok, Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da 126 maçta 43 gol atmıştı.

Göztepe'li Eren Derdiyok Şota'nın takımı Pakhtakor'a transfer oldu!

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