Ayvalıklı atletler zirvede

Merhum atletizm öğrencileri Sabahattin Tatar’ın öğrencileri İstanbul’dan fırtına gibi esti, 3 madalya kazanıp zirveye çıktı

Geçtiğimiz ay zeytin ağacından düşerek hayatını kaybeden Yürüyüş Milli Takımı Başantrenörü ve rekortmen Milli atlet Sabahattin Tatar'ın kurduğu Ayvalık Atletizm Kulübü'nün genç sporcuları İstanbul'da yeni bir başarıya imza attı. 9 sporcuyla Ayvalık Belediyesi'nin desteğiyle İstanbul'daki şampiyonaya giden Ayvalıklı atletler, ferdi olarak katıldıkları yarışmalarda alkış topladı. Minikler kategorisinde 9 yaşındaki Ecrin Sevim ikincilik, U-16 kategorisinde Zelal Erbul ikincilik, U-20 kategorisinde ise Meriç Atlı üçüncülük madalyası kazandı.



TATAR'I HİÇ UNUTMADILAR

Enka Spor, Galatasaray, Beşiktaş gibi yürüyüş sporunun güçlü kulüplerinde katıldığı şampiyonada kazandıkları madalyaları merhum Sabahattin Tatar'ın maneviyatına armağan eden genç sporcuların Tatar'ın acısını halen daha derinden hissetmeleri dikkatlerden kaçmadı. Tatar'ın yetiştirdiği milli atletler Özgür Ozan Pamuk ve Osman Cebe'nin öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Ayvalıklı atletlerin İstanbul'dan 3 madalya ile dönmesi ilçede memnuniyetle karşılandı. Cebe, Tatar'ın çizdiği yolda yürümeyi hedeflediklerini vurguladı.



■ SUAT SALGIN