Süper Lig'de pazar günü yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, Kamil Wilczek transferinde mutlu sona ulaştı. Peki Göztepe'nin yeni transferi Kamil Wilczek kimdir? Kamil Wilczek'in boyu ve kilosu ne kadar?

Göztepe durdu durdu turnayı gözünden vurdu. Transfer döneminde bir çok yıldız golcünün isminin gündeme geldiği sarı-kırmızılılar Danimarka Ligi'nde Brondby formasıyla harikalar yaratan Kamil Wilczek'i kadrosuna kattı. İlhan Palut'un ısrarla alınmasını istediği Polonyalı golcüyle 1.5+1 yıllık anlaşma sağlandı. Beşiktaş maçı ile Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılışını yapmaya hazırlanan Göztepe bir transferi daha resmiyete kavuşturdu.

Göztepe Kamil Wilczek'i bitirdi

Sarı-kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Brondby forması giyen Polonyalı oyuncu Kamil Wilczek ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladık. 24 Ocak 1988 tarihinde Polonya'da dünyaya gelen Wilczek, Piast Gliwice, Zaglebie Lubin ve Carpi takımlarında forma giydikten sonra 2015-16 sezonu devre arasında Danimarka ekibi Brondby'e transfer oldu. Kariyeri boyunca 358 resmi maçta 136 gol atan Wilczek 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında gol kralı olma başarısı gösterdi. Kamil Wilczek'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

138 MAÇTA 88 GOL

Polonya Milli Takımı'nda da 3 kez görev yapan ve Brondby'de 2016 yılından bu yana forma giyen deneyimli golcü, 138 maçta 88 gol atarak başarılı bir istatistiğe imza attı.

31 yaşındaki forvet, Brondby ile bu sezon çıktığı 26 maçta 20 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

KAMİL WİLCZEK KİMDİR?

186 cm boyunda ve 81 kg olan Kamil Wilczek 14 Ocak 1988 yılında dünyaya gelmiştir. Klaudia Wilczek ile evli olan Polonyalı golcü futbola ülkesinin takımı Jastrzebie Zdroj'te başlamıştır. Piast Gliwice ve Piast Gliwice'de 2, Zaglebie Lubin'de 3 yıl forma giydikten sonra Carpi'ye transfer olan Kamil Antoni Wilczek 2015'te geldiği Brondby takımında 5 yıldır forma giydi. Kariyerinde 6 kulüpte 258 maça çıkan ve 121 gole imza atan Polonyalı futbolcu üç kez de ülkesinin Milli Takımı'nda görev yaptı. Wilczek'in UEFA Avrupa Ligi Kupası'nda da 14 maçta 21 golü bulunuyor.