Kralı geliyor

Sarı-kırmızılılar Danimarka’nın Brondby takımında 25 maçta 20 gol 3 asistle oynayan golcü Kamil Wilczek ile anlaştı

Göztepe durdu durdu turnayı gözünden vurdu. Transfer döneminde bir çok yıldız golcünün isminin gündeme geldiği sarı-kırmızılılar Danimarka Ligi'nde Brondby formasıyla harikalar yaratan Kamil Wilczek transferinde sona geldi. İlhan Palut'un ısrarla alınmasını istediği Polonyalı golcüyle yapılan görüşme olumlu sonuçlandı. Beşiktaş maçı ile Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılışını yapmaya hazırlanan Göztepe bu transferi bir an önce gerçekleştirmek istiyor.



GELDİ İDDİASI

Göz-Göz'ün uzun süredir görüşme halinde olduğu 31 yaşındaki futbolcuyu İzmir'e getirdiği iddia edildi.



258 MAÇTA 121 GOL ATTI

Futbola ülkesinin takımı Jastrzebie Zdroj'te başlayan ve Piast Gliwice ve Piast Gliwice'de 2, Zaglebie Lubin'de 3 yıl forma giydikten sonra Carpi'ye transfer olan Kamil Antoni Wilczek 2015'te geldiği Brondby takımında 5 yıldır forma giyiyor. Kariyerinde 6 kulüpte 258 maça çıkan ve 121 gole imza atan Polonyalı futbolcu üç kez de ülkesinin Milli Takımı'nda görev yaptı. Wilczek'in UEFA Avrupa Ligi Kupası'nda da 14 maçta 21 golü bulunuyor.



BİR GOLCÜ DAHA ALINACAK

Adis Jahovic ve Demba Ba'dan sonra bir türlü gol yollarındaki sorununu çözemeyen Göztepe, Wilczek'in dışında takıma bir golcü daha alacak. Eren Derdiyok ile yollarını ayıran Jerome'dan da bir türlü istediği verimi alamayan kurmaylar kariyerinde daha önce Metz, Monaco, Manchester City, Tottenham, Real Madrid ve Crystal Palace gibi dünyanın önde gelen takımlarda forma giyen Emmanuel Adebayor ile de temasta.



AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Üç sezon Başakşehir formasını giydikten sonra Kayserispor'a giden ancak orada istediği ortamı bulamadığı için anlaşmasını fesih eden dünyaca ünlü golcünün de transfere sıcak baktığı biliniyor. Togolu golcünün transferini en kısa sürede açıklayacağı gelen haberler arasında.



HEYECAN DORUKTA

Pazar günü yeni stadında Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-kırmızılılar kâbus dolu günlerden çıkıp 95 yıllık tarihinde ilk kez kendi evine sahip oldu. Camia ve taraftar ise yeni statlarında yaşayacakları ilk heyecan için geri sayıma geçti. Semtin tüm sokakları ve caddeleri, 'Eve dönüyoruz' yazılı dev bayrak ve flamalarla süslendi. Teknik ekip, futbolcular ve yönetimi de yine büyük heyecan sardı. Şu ana kadar 17 bin kombine ve 35 loca satıldığı açıklanırken, satışa çıkacak biletlerin de kısa sürede tükenmesi bekleniyor.



NEREDEN NEREYE

Süper Lig'de Pazar günü Beşiktaş'ı ülkemizin en modern spor tesislerinden olacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde konuk edecek Göztepe, dibi gördüğü 2000'li senelerden sonra yükselişe geçip çağ atlamayı başardı. Tarihinde 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası olan, Avrupa'da yarı finale çıkan ilk Türk takımı unvanını alan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'den düştüğü 2003 yılından sonra çöküşe geçip 2007'de amatör lige kadar geriledi. Amatör sahalarda oynadığı dönemlerden sonra önce üst üste lig atlamaya başlayıp 2017'de 14 yıl sonra Süper Lig'e dönen sarı-kırmızılılar tesisleşmede de çok önemli atılımlarda bulundu. İzmir'de yaşanan stat sorunları yüzünden Bursa, Manisa hatta Sakarya'da dahi iç saha maçlarını oynamak zorunda kalan Göztepe, muhteşem bir yapıya kavuşmuş oldu.



GÖZTEPE ÇEYREK FİNAL AŞKIYLA

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 4-3 yenildiği Antalyaspor'la bugün İzmir'de rövanş karşılaşmasına çıkacak. Geçen hafta kupada Antalyaspor'a 4-3 yenilen, Süper Lig'de ise rakibini 3-0 mağlup eden Göztepe, Antalya temsilcisiyle üst üste 3. maçında bugün saat 17.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı zorlu mücadele A Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak. Göztepe, 4-3'e kadar 1 ve daha farklı galibiyetlerde çeyrek finale kalacak. Göztepe'nin 4-3 kazanması halinde uzatmaya gidecek müsabakada, her türlü beraberlik ve mağlubiyette İzmir temsilcisi kupaya veda edecek. Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan'ın sakatlığı sürüyor.



MÜZESİNDE İKİ KUPA VAR

Geçen sezon çeyrek finalde kupaya veda eden Göztepe bu sezon Türkiye Kupası'nda Yozgatspor'u ve Sivas Belediyespor'u 3-0, Karagümrük'ü her iki maçta 2-1'lik skorlarla elemişti. Müzesinde iki Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan İzmir temsilcisi geçen sezon çeyrek finalde tartışmalı maçlarda Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olarak elenmişti.