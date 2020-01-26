Kobe Bryant'ın helikopter kazasını 8 yıl önceden bildi

NBA'in efsane oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce twitter hesabında yazan bir kullanıcı ise tüm dünyayı şaşkına çevirdi.

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, dünyanın birçok yerinde üzüntüyle karşılandı.Basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen ABD'li oyuncunun vefat ettiği haberlerinin ardından NBA'de forma giyen birçok basketbolcu başsağlığı mesajı yayımladı.

4 yakınıyla Laker maçından dönen efsane ismin helikopteri sis nedeniyle Calabasas yakınlarında bir tepeye çarpıp yere çakıldı ve alev aldı. Yetkililer, kazadan kurtulan olmadığını ve Kobe Bryant'ın da yolcular arasında bulunduğunu doğruladı.

2012'DE YAZDI 8 YIL SONRA GERÇEK OLDU

Tüm dünyanın büyük bir üzüntüyle karşıladığı ölüm haberinin ardından sosyal medyada ortaya çıkan bir paylaşım ise dünya gündemine oturdu. 'dotNoso' isimli bir twitter kullanıcısının 13 Kasım 2012 tarihinde yaptığı paylaşımda Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini yazması herkesi şoke etti.

"Kobe Bryant, bir helikoper kazasında hayatını kaybedecek.

Kobe'nin 8 yıl sonra gerçekten bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi paylaşımın binlerce etkileşim almasına neden oldu. Yaşananlar sosyal medyada büyük bir şaşkınlıkla karşılandı ve böyle bir olayın 8 yıl önce bilinmesi bir çok soru işaretine neden oldu.

Son dakika: Kobe Bryant hayatını kaybetti

THY'den Kobe Bryant mesajı!