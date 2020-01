Son dakika: Kobe Bryant hayatını kaybetti

20 yıl boyunca Los Angeles Lakers'ta forma giyen ve 2016'da emekliliğini açıklayan dünyaca ünlü basketbol efsanesi Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti.

TMZ'ye göre bu sabah, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Calabasas şehrinde bir helikopter kazası meydana geldi. Sikorsky S-76 türü helikopterde bulunan 5 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurgularken uçağın düştüğü bölgede herhangi bir ev olmadığını ve karayolunun da etkilenmediğini aktardı.

KOBE BRYANT KİMDİR?

Kobe Bryant, Philadelphia'da doğdu. Babası da bir NBA basketbolcusu olan Kobe, ismini annesinin bir Çin lokantasında yediği kobe usulü biftekten almıştır. Kobe 5 yaşına geldiğinde yaşamında büyük bir etkisi olacak İtalya'ya taşınmışlardı. Kobe, babasının maçlarını izlerken basketbola alışmıştı. Fakat İtalya'da yaşayıp da futboldan etkilenmemek mümkün değildi. Kobe de futbola en az basketbola duyduğu kadar ilgi duymakta idi. Ama zamanla bütün ilgisi basketbola kaydı. Çünkü Amerika'ya geri dönmüşlerdi ve boyu gitgide uzamakta idi. Kobe burada basketbolunu geliştirdi ve 13 yaşına geldiğinde babasını yenebilir hale geldi.



Lise yıllarında müthiş iş ahlakıyla herkesin gözüne giren Kobe, her gün salona erken gelip geç çıkmanın faydasını gördü; her ne kadar ilk senesinde takımına birşey kazandıramasa da sonraki üç sezonda 90 maçta 77 galibiyet ve 13 mağlubiyetle lisesini şampiyonluğa taşıdı. Son senesinde; maç başına 30.8 sayı,12 ribaunt,6.5 asist,4 top çalma,3.8 blok ortalamaları tutturmuştu. Lise kariyeri sona erdiğinde Philadelphia'nın tüm zamanlarda en çok sayı kaydeden lise oyuncusu idi (aynı listede Wilt Chamberlain üçüncüdür). Böyle görkemli bir lise kariyerinin de ona getirileri büyük oldu: USA Today yılın lise oyuncusu, Naismith yılın oyuncusu ödüllerini kazandı ve McDonald's All American takımında yer aldı.



1996 NBA Draftı'na kolej okumadan, lise mezunu olarak giren Kobe; 13. sıradan Charlotte Hornets tarafından seçildi ve drafttan hemen sonra da zamanın üst düzey pivotlarından Vlade Divac karşılığında Los Angeles Lakers'a takas oldu.Bu takas o dönemde çok eleştirildi, çünkü kolej okumamış, NBA'de nasıl oynayacağı belli olmayan bir oyuncu için ligin üst düzey pivotlarından birinin verilmesi kafalarda soru işareti yarattı.



Kobe Bryant, çaylak sezonunu bekleyerek ve öğenerek geçirdi. Sezonun ikinci maçında Minnesota Timberwolves karşısında oyuna giren Kobe; 18 yıl, 2 ay ve 11 gün ile NBA tarihinde en küçük yaşta forma giyen oyuncu oldu. Ligdeki ilk sayısını bir sonraki maçta New York Knicks'e karşı bulan Kobe, 4. maçında Toronto Raptors karşısında 10 sayı üreterek kariyerindeki ilk çift haneli rakama ulaştı. Kobe ilk kez bir maça ilk beşte başladığında, takvimler 28 Ocak1997'yi gösteriyordu. 12 sayı attığı bu maçla birlikte, 18yıl, 5 ay ve 5 günle NBA tarihinde bir maça ilk beşte başlayan en genç oyuncu oldu.



İlk sezonunda All-Star haftasonu onun için gayet keyifli geçti. Çaylak maçında yer alan Kobe, kaydettiği 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Birkaç saat sonra bu kez smaç yarışmasında yarışan Kobe, son hakkında havada topu bacaklarının arasından geçirerek yaptığı smaçla 49 puan aldı ve bu yarışmanın en genç şampiyonu oldu. Ayrıca bu bir Lakers oyuncusunun kazandığı ilk (ve şu ana kadar tek) smaç şampiyonluğudur. Aynı sene Play-off'larda ilk ciddi kötü anılarıyla tanışan Kobe, maçı kazandırabilecek son şutu kaçırdı. Uzatmada da iki airball atan ve iyice çöken Kobe, çaylak sezonuna noktayı böyle kötü bir şekilde koymuş oldu.



97-98 sezonuna çok iyi bir başlangıç yapan Lakers'ta çok iyi oynayan bir Kobe vardı.Önünde Van Exel,Eddie Jones gibi oyuncular olmasına ve maç başına 26 dakika oynamasına rağmen elde ettiği 15.4 sayı ortalaması ve spektaküler smaçları kamuoyunu o kadar etkiliyordu ki, 1998 All-Star maçına halk oylamasıyla çoğu ünlü oyuncunun önünde ilk beşte başlıyor ve bir All-Star maçına ilk beşte başlayan en genç oyuncu oluyordu.Bu maçta batı takımının en yüksek rakamları olan 18 sayı ve 6 ribaunt üreten Kobe, idolü majesteleri Michael Jordan karşısında iyi bir maç sergiledi.

Kobe, 1999-2000 sezonuna sakat başladı. Fakat sakatlığını atlattıktan sonra Lakers, ligde fırtına gibi eserek müthiş serilere imza attı. İlk önce 16, daha sonra da 19 maçlık galibiyet serileri yakalayan Lakers, sezon bitimine gelinirken son 31 maçın 30 unu kazanmıştı. Kobe'ninde bu takıma katkısı oldukça büyük oldu. Maç başına 22.5 sayı,6.3 ribaunt,4.9 asist,1.6 top çalma istatistikleri yakalayan Kobe kariyerindeki ilk NBA şampiyonluğunu yaşadı.



2000-2001 sezonu şampiyonluk yaşanılmasına rağmen gerilim dolu bir sezon oldu. Shaquille O'neal'la arasındaki "başarıyı kendisine mal etme tartışmaları" iyice kızışmakta idi.



Şampiyonluklarla örtbas edilen bu gerginlik en sonunda patlak verdi: 2003-2004 sezonunda müthiş bir takım kuran Lakers (kadrosunda Gary Payton, Kobe Bryant, Karl Malone, Shaquille O'neal gibi yıldızlar bulunuyordu) buna rağmen finalde Detroit Pistons'a elendi ve böylece tartışmalar yeniden alevlenmeye başladı. 2004-2005 sezonunda Shaquille O'neal, Miami Heat'e takas edildi. Kobe, bu sezon pek varlık gösterememesine rağmen iyi maçlar çıkardı, fakat kadro kalitesi düşük olduğu için başarıyı yakalayamadı.



2005-2006 sezonunda Kobe müthiş bir çıkış yakaladı. Yazın çalışmasının meyvelerini toplayan Kobe kilo vermiş ve bu mücadeleye hazır bir şekilde sezona başlıyordu. Müthiş maçlar çıkaran Kobe, takımını tek başına taşıyor ve inanılmaz rekorlara imza atıyordu. Kobe, ilk önce Dallas Mavericks karşısında ilk üç çeyrekte 62 sayı üretti. Oyundan çıktığında Dallas takım halinde 61 sayıdaydı. Bu, o güne dek görülmemiş bir şeydi. Hemen sonraki haftalarda NBA tarihinin en yüksek ikinci skoru olan 81 sayıyı Toronto Raptors'a karşı bulan Kobe Bryant ayrıca takımını da Play-off'a sokmayı başardı. Playoff'un ilk turunda Phoenix Suns ile karşılaşan Lakers, Kobe'nin müthiş oyunu ve son saniye basketleriyle seriyi 3-1'e getirmeyi başardı, fakat sonraki üç maçı da kaybetti ve serîyi 3-4 kaybederek müthiş bir sezonu noktalamış oldu.



Kobe 2003 yılında kendisine açılan bir tecavüz davasıyla ilgilenmek zorunda kaldı. Çok zor günler geçiren Kobe maçlara ucu ucuna yetişiyor, bütün reklam anlaşmaları iptal ediliyordu. Deplasmanlarda aleyhine sloganlar atılan Kobe, davacı kadının bir yıl sonra ısrarından vazgeçmesi sonucu kurtuldu.



Bryant 2006-2007 sezonuna yine iyi bir çıkışla başladı ama bu sene batı konferansında takımlar dahada güçlenmiş lakers ın önüne geçmişlerdi yinede takımını sırtlayan kobe 2'si 60'ı geçmiş olmak üzere 4 maç üst üste 50 sayıyı geçmiş ve takımını 7. sıradan play-off lara sokmayı başarmıştır 2006-2007 sezonu all star weekend de ise yetenek yarışmasını 2. sırada tamamlayıp all star maçının 31 sayı ile mvp ödülünü almıştır kobe bu ödüle 2. kez sahip oldu ki ilki üçüncü şampiyonluğunu yaşadığı sene olan 2002'ydi play-off lar batıda çekişmeli geçiyordu bu senede phoenix suns takımı ile eşleşen lakers kötü bir oyun sergileyip kobe nin tüm çabalarına rağmen seriyi 4-1 geride tamamlayıp elenmiştir.Kobe nin 8 no lu formasını 24 olarak değiştirmesi ise taraftarların uğursuzluk getirdi ifadesini almıştır.