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Ravil ada kıskacında

Ravil ada kıskacında
Giriş Tarihi: 7.2.2020

Altınordu’nun 16 yaşındaki stoperi Ravil’i İngiliz kulüpleri mercek altına aldı. ekiplerinden , Leicester ve ’ın oyuncuyu izlettiği bildirildi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun 16 yaşındaki stoperi Ravil Tagir'i İngiliz kulüpleri yakın takibe aldı. Sezon başında beri kırmızılacivertliler de banko forma giyen genç oyuncunun bir çok maçını canlı takip ettiren Ada ekiplerinin sezon sonunda resmi tekliflerini sunması bekleniyor. Premier Lig'den Manchester City, Leicester ve Crystal Palace'ın Ravil'i bünyesine katmaya kararlı olduğu öğrenildi. Kazakistan asıllı Türk oyuncunun Ada ekiplerinin dışında Alman takımların da radarında olduğu açıklandı.

BONSERVİS BELLİ DEĞİL
Genç futbolcu için Altınordu yönetiminin henüz bonservis bedeli belirlemediği öğrenildi. İzmir temsilcisinin 16 yaşındaki stoper için hem futbolcunun hem de kulübün çıkarlarını korumak için özel bir sözleşme hazırlığı içinde olduğu bildirildi. Ravil'i yakından takip eden kulüplerle sezon sonunda görüşülecek. Ravil, 1. Lig'de 18 karşılaşma da forma giydi.
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