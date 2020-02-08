Altınordu Eskişehir virajında

A.Ordu, 16.30’da deplasmanda Eskişehirspor’a konuk olacak. Maçı Emre Molak yönetecek.

A.Ordu, 16.30'da deplasmanda Eskişehirspor'a konuk olacak. Maçı Emre Molak yönetecek TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Akhisarspor'u 2-0 yenerek namağlup serisini 7 haftaya çıkaran Altınordu bugün deplasmanda son sıradaki Eskişehirspor'la karşılaşacak. Eskişehir Yeni Stadyum'da saat 16.30'da başlayacak müsabakada Emre Malok düdük çalacak. İzmir ekibinde sakatlığı süren Muhammed Mert forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Kerim için son kararı teknik direktör Hüseyin Eroğlu verecek. Cezası biten stoper Sinan, sol bek Ufuk ve ön libero Oğulcan kadroda yer alacak.

ZOR BİR KARŞILAŞMA OLACAK

Altınordu, ligde 23 puanla 14. sırada, 9 puanı silinen Eskişehir ise 13 puanla 18. basamakta yer alıyor. Takımın moralinin yerinde olduğunu dile getiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Ligin ikinci yarısında hedeflediğimiz çıkışı yakaladık. Eskişehirspor karşısında çok zor bir maç oynayacağız. Rakibimiz ikinci yarıda oynadığı 3 maçta 7 puan toplayarak herkese gerekli mesajı verdi. Biz de galibiyet serisi yakalayıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz" dedi. İzmir ekibinin sahaya kalede Erhan - Onur, Sinan, Ravil, Ali, Berkay, Furkan, Atakan, Okan, Metehan, Kemal ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.