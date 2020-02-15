‘Piş-piş!’ uyumayı hakkettiler...

Sergen'in, son iki haftalık başarısını hala içine sindiremeyen bazı mecralar 'Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçündeyse cırtar!' gibisinden yorumlar yapıyorlardı, kendi yandaş medyalarından(!) Verdikleri müthiş yanlış kararlarla, gündeme oturan böylesi hakemlerle, tökezleyebilir elbette... Türk filmi senaryolarının uygulamasının, tam bir benzeri... Sosyal medya başta olmak üzere, yazılı basın dahil tüm karşıt görüşlü bir takım insanlar, maç öncesinde, kan, nefret, entrika soluyorlar her nedense(!) Bu kepaze düşünceleri bıraktım bir kenara, Sergen'in çıkaracağı kadro kararı için, pek meraktaydım doğrusu... Ljajic'in yerine Boateng tercihini normal karşılarken, geçen hafta ilk gölünü atan Lens'e, hem de sağ bekte görev vermesine, 'Hadi len!' dedim ve Lens, akıl almaz bir geri pasına imza attı, o an da! Neyse ki o beğenilmeyen Kraius, temizledi yaptığı yanlışı... Başakşehir hem kendi evinde oynamasından dolayı avantajlı, hem de ligin en güçlü ekiplerinden biriydi dün akşam... Keza Beşiktaş'ta, Sergen ile müthiş bir değişim içinde olduğundan, bayağı hızlı başladı maç... Öylesine ki; sürekli hücum genişliklerini kullanan ve de orta alanda korakor bir mücadele sonucunun, galibini merak eder olduk.



OKAN BURUK TECRÜBESİ

Ha, her iki taraf için, böyle bir hızlı oyunda (ki müthiş keyifliydi), pozisyon zenginliğinin gerçekleşmemesi, topu kaptırdıklarında savunma bilincinin on numara olmalarındandı bence... Diaby'in şutu dışında, pozisyon olarak, dişe tırnağa dokunacak, ortada hiç bir şey yoktu mesela... Hay, dilimi ısıraydım!

İkinci yarı başlamış, karşılaşma bir orta alan mücadelesi olarak sürürken, devamlı pas hatası yapan o Lens'in faulünü, Abdülkadir Bitigen'in avantaja bırakmasını Demba Ba, gole çeviriverdi, dakika elli de... Akıllı adam Okan Buruk... İnanılmaz temkinli alan savunması ve ele geçirdiği toplarla, çok çok akıllı bir biçimde yiyor kalan dakikaları... Gerçekten üç puan, Başakşehirli bu çocukların hakları...

'Piş-piş!' uyuyucaklar bu akşam..