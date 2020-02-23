Fenerbahçe - Galatasaray | Canlı anlatım

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya.Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Sarı-kırmızılı ekip kazanarak şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj yakalamak isterken, sarı-lacivertliler ise galibiyetle zirve yarışına ortak olmanın hesaplarını yapıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk adayı olan her iki kulüp de, bu önemli derbide 3 puanı ve psikolojik üstünlüğü elde etmek istiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'da önemli eksikler bulunmasına karşın Ersun Yanal ve Fatih Terim, bu bölgelerde başarılı bir şekilde performans sergileyecek oyuncularını belirlemiş durumda.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

54' SARI KART! Fenerbahçe'de rakibini Saracchi'yi ayağından tutup kaldırmaya çalışan Dirar sarı kartla cezalandırıldı.

50' SARI KART! Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, Ömer Bayram'a yaptıpı tehlikeli hareket sonucu sarı kart gördü.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

40' GOL! Ömer Bayram'ın kullandığı kornere iyi yükselen Donk düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve karşılşamaya eşitlik geldi.

37' SARI KART! Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Galatasaray'da Falcao sarı kart ile cezalandırıldı

34' Galatasaray yine gole çok yaklaştı. Kornerden seken top Onyekuru'nun önünde kaldı. Yıldız futbolcunun sert şutu Ozan Tufan'a çarparak kornere gitti.

.

21' GOL! Fenerbahçe Max Kruse'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

18' FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI! Ceza sahası içinde topla buluşan Muriç, Marcao'nun müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

16' SARI KART! Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Falcao'ya yaptığı hareket sonucunda Halil Umut Meler tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

3' Galatasaray gole çok yaklaştı. Defansın arkasına hareketlenen Onyekuru, Altay ile karşı karşıya kaldı. Nijeryalı futbolcunun sert vuruşu kale direğinin hemen yanından auta gitti.

1' Zorlu karşılaşma Halil Umut Meler'in ilk düdüğü ile başladı.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Dirar, Tolga, Kruse, Muriç

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Muslera, Seri, Falcao, Belhanda, Donk, Ömer, Mariano, Saracchi, Marcao, Onyekuru, Feghouli

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

*Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son beş Süper Lig maçı eşitlikle tamamlanırken, lig tarihinde iki ekip arasında daha uzun bir beraberlik serisi sadece bir kez yaşandı (Nisan 1963-Mart 1965 arasında altı maç).

*Galatasaray'ı konuk ettiği son 20 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (14G 6B), rakibine Aralık 1999'dan bu yana iç sahada mağlup olmuyor (1-2).

*Fenerbahçe ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanamayan Galatasaray (7B 3M), bu süreçte rakip filelere sadece dört gol gönderebildi.

*Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde deplasmanda en az 10 kez karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Fenerbahçe (yüzde 16.1; 10G 17B 35M).

*2019/20 Süper Lig sezonunda skor olarak geri düştüğü maçlardan en fazla puan çıkaran takım Fenerbahçe (11). Galatasaray ise şu ana kadar öne geçtiği 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi (12G 3B).

*Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin en büyük bölümünü maçların son 15 dakikalarında bulurken (10/41); Galatasaray'ın kalesinde gördüğü gollerin en büyük kısmı bu dakika aralığında geldi (8/17).

*2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla penaltı golü atan iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor (Galatasaray; 8 & Fenerbahçe; 6).

*Bu sezon Vedat Muriqi'nin gol attığı 10 Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Fenerbahçe (10G), diğer 12 karşılaşmada bir galibiyet alabildi (5B 6M).

*Bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig'deki en golcü oyuncusu olan Adem Büyük'ün (6) lig kariyerinde filelerini havalandıramadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Fenerbahçe (14 maç).

*Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe deplasmanına çıktığı 13 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Fatih Terim (6B 6M), tek galibiyetini Galatasaray'ın bu sahadaki son zaferinde aldı (Aralık 1999).