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Haberler > Spor > Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a tepki! Kadıköy’de ‘Ersun Yanal istifa’ sesleri

Fenerbahçe taraftarından ’a tepki! Kadıköy’de ‘ istifa’ sesleri

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a tepki! Kadıköy’de ‘Ersun Yanal istifa’ sesleri

23.02.2020, 21:58 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020,22:31

’in 23. haftasında taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray’a 20 yıl sonra sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe’de taraftarlar Başkan ’a tepki gösterirken, ’a da istifa çağrısı yaptı.

Galatasaray karşısında taraftarı önünde 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve 20 yıl aradan sonra rakibine sahasında kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç'a, yönetime ve Teknik Direktör Ersun Yanal'a tepki gösterdi.

Stadyumun protokol kapısında toplanan taraftarlar, 'Ersun Yanal istifa' tezahüratları yaptıktan sonra Ali Koç ve Yönetim Kurulu'na da tepki gösterdi. 'Ali Koç gelecek hesap verecek' diye tempo tutan ve yönetimi de istifaya davet eden taraftarlar, eski başkan Aziz Yıldırım lehine de bağırdı. Bazı taraftarlar çıkış kapısı önünde bulunan demir parmaklıkları kırdı.

Taraftarların kısa sürede sayısının artması üzerine, çevik kuvvet ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı.

İHA

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