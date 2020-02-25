Daha 17 yaşında büyükleri solladı

Son yedi yılda 300’e yakın madalya kazanan İzmirli sporcu Simay, 60, 100, 200 metrede ve 300 metrede Türkiye’nin en hızlısı oldu. Simay., “Şimdiye kadar çok sayıda madalya kazandım. Arkadaşlarım ‘Yetmedi mi, sıkılmadın mı?’ diye soruyor ama benim için her birinin farklı anlamı var. Her birinde yaşadığım stres ve mutluluk ayrı. Madalyalarımı odamda, çalışma masamın üzerinde saklıyorum, sıkıldıkça onlara bakıyorum. Pistte çok mutlu oluyorum, koşarken hızımı hissetmiyorum” diyor.

İzmirli Milli atlet Simay Özçiftçi, diğer kısa mesafe koşularında olduğu gibi 300 metre yarışında da 39.36'lık dereceyle hem büyükler, hem de U20'de Türkiye rekoruna imza attı. 300 metrede daha önceki en iyi derece, 40.94 ile Yaren Açar tarafından koşulmuştu. 2003 doğumlu Simay'ın derecesi, U18'de de en iyi derece olarak kayda geçti. Bu dalda beş yıl önce henüz 12 yaşındayken 43.84'lük bir derece koşan İzmirli Milli Atlet Simay, kendi derecesini 4 saniyeden fazla geliştirdi, ancak yaş sınırlaması nedeniyle yeni derece, en iyi kayıt oldu.

TÜRKİYE'NİN UÇAN KIZI

Simay birçok derece kazandığı cimnastikte denge korkusunu yenemediği için spordan uzaklaştığı sırada, öğretmenlerinin tavsiyesiyle başladığı atletizmin altın çocuğu, 'Uçan kızı' oldu. 100 ve 200 metre yarışlarında, birçok yarışmada birincilikler elde eden, üst üste Türkiye'nin en hızlısı seçilen Simay, yıllardan beri kendisinden büyük atletlerle yarışıyor. Spora cimnastikle başladığını ancak fobileri nedeniyle bıraktığını tesadüfen atletizme başladığını söyleyen Simay, "Bu sporu çok seviyorum. En büyük hayalim Milli Takım ile birlikte büyük başarılara imza atmak. Bunu da başaracağım"dedi.