Kartal sil baştan

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın Boateng’in takımda kalmasını istediği yeni sezon öncesi de 5 yabancı futbolcu ile yollarını ayıracağı öğrenildi.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışışının uzağında kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezon hazırlıklarına başladığı belirtildi. Yalçın'ın ara transfer döneminde İtalyan ekibi Fiorentina'dan kiralanan yabancı oyunculardan Boateng'in yanı sıra Ruiz ve N'Koudou'yu takımda tutacağı, Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens'i ise göndereceği açıklandı. Adem Ljajic ve Vida'ya da iyi bir teklif gelmesi durumunda gözden çıkarılacağı ifade edildi. Elneny'ye yeni teklif yapmayacak olan İstanbul ekibinde Yalçın'ın önümüzdeki sezon Mısırlı oyuncunun yerine Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy'a görev vereceği öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alman kaleci Karius'un yerine Başakşehir'de forma giyen Volkan Babacan'ı istediği belirtildi.

BABACAN'IN SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

31 yaşındaki kaleci Volkan Babacan'ın kulübüyle Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon sadece 4 kez Türkiye Kupası'nda forma giyen tecrübeli eldiven, 36 kez A Milli Takım forması terletmişti.