Şampiyonlar geçidi

İzmir 1. Amatör Küme'de heyecan sona erdi. Play-Off final maçlarının ardından Süper Amatör Küme'ye çıkan son 4 takım daha belli oldu.

Torbalı 7 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Buca Belediyespor, penaltı atışları sonunda Hitabspor'u 8-6 yenerek bir üst lige çıktı. Maçın normal süresi 2-2, uzatma bölümleri de 3-3 tamamlandı. Seri penaltı atışları sonunda rakibine üstünlük kuran Buca Belediyespor büyük bir sevinç yaşadı. Atatürk Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan Karşıyaka Soğukkuyu, Bozyaspor randevusunda da gülen taraf Bozyakaspor oldu.

İZMİR BŞB 3 SEZON SONRA

Karşılaşmanın normal ve uzatma sürelerinde gol sesi çıkmadı. Penaltı atışları sonucunda Bozyakaspor, rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak adını Süper Amatör Küme'ye yazdırdı. Yusuf Tırpancı Sahası'nda oynanan bir diğer maçta ise İzmir Büyükşehir Belediyespor, güçlü rakibi Bayraklıspor'u 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyespor, üç sezon sonra yeniden Süper Amatör Küme'ye yükselmenin mutluluğunu yaşadı. Bayraklıspor ise umutlarını yeni sezona sakladı.





İzmir Büyükşehir Belediyespor, Bayraklıspor'u 2-1 yenerek Süper Amatör Küme'ye yeniden yükselmenin sevincini yaşadı. Üç sezon önce 1. Amatör Küme'ye düşen İzmir BŞB, bu kez bayram yaptı.

Atatürk Stadı 2 Nolu Saha'da Menderes Belediyespor ile 100. Yıl Yiğitler arasında oynanan Play-Off final karşılaşmasında da sahada sevinç ve hüzün vardı. Çekişmeli geçen maçta Menderes Belediyespor, rakibini 1-0 yenerek büyük sevinç yaşadı. Maça iddialı çıkan 100. Yıl Yiğitler ise büyük bir üzüntü yaşayarak kahroldu. Daha önce Menemen Gençlikspor, Yolspor , Karabağlar Futbol Kulübü ve Tire Belediyespor ilk maçta rakiplerini yenerek bir üst lige çıkmıştı.







Hitabpor'u penaltı atışları sonuncunda yenen Buca Belediyespor zoru başarırken, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın oyunculara şampiyonluk primi vereceği öğrenildi.

12 TAKIM KÜME DÜŞTÜ

İzmir 1. Amatör Küme'de grubu son sırada bitiren Küçük Çiğli Gençlikspor, Yeşiltepespor, Altınırmakspor, Naldökenspor, Çayırlıbahçe, Efelergücü, Kozağaçspor, Selçuk Efesspor bir alt kümeye düştü. 8 grupta mücadele eden ve gruplarını 10. sırada bitiren 8 takım da kümede kalabilmek için Play-Out maçı oynadı. Oynanan bu karşılaşmaların sonunda da Çakmaklıköyü, Kemalpaşa 1923, Karabağlar Cennetçeşmespor ve Fırat Seyhangücüspor da 2. Amatör'e düşen son 4 takım oldu.



İzmir Atatürk Stadı 2 Nolu Saha'da oynanan maçta Menderes Belediyespor, rakibi 100. Yıl Yiğitler'i yenerek büyük bir sevinç yaşadı. Yönetim sevinçlerini oyuncularla paylaştı.



Bozyaka, nihayet hedefine ulaştı. Kırmızı-beyazlılar, güçlü rakibi Karşıyaka Soğukkuyu'yu yenerek yeni sezonda Süper Amatör Küme'de mücadele etme hakkı kazandı.