NBA askıda

Utah Jazz’dan Rudy Gobert’ın korona virüs tespit edilince NBA yönetimi de tüm maçları süresiz olarak askıya aldı.

Korona virüs salgını Amerikan Basketbol Ligi'ni de durdurdu. Oklahoma City Thunder ile Utah Jazz karşılaşması öncesinde Utah Jazz'in oyuncularından Rudy Gobert'ın koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı. Karşılaşma ertelendikten yaklaşık 70 dakika sonra da NBA yönetimi, ligin ikinci bir karara kadar askıya alındığını açıkladı. Utah Jazz ile son 10 gün içinde maç yapan tüm oyuncuların kendilerini karantinaya almaları istendi. Cedi Osman'ın da yer aldığı Cleveland Cavaliers ile New York Knicks, Boston Celtics, Detroit Pistons ve Toronto Raptors'ın oyuncuları bu karara uyacaklar.

CARTER BIRAKIYOR

Los Angeles Lakerslı basketbolcu LeBron James, "Tanrı hepimizi korusun" derken Orlando Magic'te forma giyen Evan Fournier, "Rudy Gobert ile telefonda konuştum. Morali gayet iyi. Kimse panik yapmasın" mesajı yayınladı. Efsane oyunculardan 43 yaşındaki Vince Carter ise, bu sezon maç oynanmaması halinde basketbol kariyerini sonlandırabileceğini belirtti.