Galatasaray'ın resmi hesabından Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Terim yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan test sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak Etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" dedi. Türkiye'den milyonlar ikisi için de endişelendi. Galatasaray Kulübü, corona virüsü testleri pozitif çıkan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için Twitter'da #BirlikteYeneceğiz! etiketini ve ikilnin fotoğrafını paylaştı.

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından iki isme sosyal medya üzerinden moral vermek için harekete geçti. Twitter'da #BirlikteYeneceğiz! etiketiyle paylaşım yapan sarı kırmızılı ekip, her gün yaptığı günaydın paylaşımında bu sabah Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a yer verdi. Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Galatasaray, bu fotoğrafa da #BirlikteYeneceğiz! etiketini ekledi. Söz konusu paylaşım taraflı tarafsız futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü ve altına yüzlerce geçmiş olsun mesaj bırakıldı. #BirlikteYeneceğiz! pic.twitter.com/IMhE2O8UII — #BirlikteYeneceğiz! - G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 24, 2020 Futbol dünyasından Fatih Terim'e destek mesajları Son dakika: Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı