Son dakika: Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı

Son dakika... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Terim yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan test sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak Etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" dedi.

DİĞER