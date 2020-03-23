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Haberler Gündem Son dakika: Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı

Son dakika: , koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı

Son dakika: Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı

23.03.2020, 22:06 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020,22:16

Son dakika... Galatasaray Teknik Direktörü 'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Terim yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan test sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak Etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Terim yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan test sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak Etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere"ifadelerini kullandı.

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