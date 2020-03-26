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Haberler Spor NBA yıldızları da kayıtsız kalmadı

yıldızları da kayıtsız kalmadı

NBA yıldızları da kayıtsız kalmadı
Giriş Tarihi: 26.3.2020

NBA yıldızları da tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı verilen savaşa kayıtsız kalmadı. Minnesota Timberwolves'un yıldız oyuncusu Karl Anthony Towns, korona virüsü taşıyan kişilerin daha çabuk tespit edilebilmesi adına çalışmalar yapan kliniğe 100 bin dolarlık bir bağışta bulundu. Towns'un ardından geçtiğimiz günlerde korona virüs ile dalga geçen ve daha sonra salgına yakalanan Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert'da 500 bin Dolar bağışta bulundu.

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