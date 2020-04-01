Fener’e Ferdi piyangosu

Sarı-lacivertlilerin genç yıldızına Derby talip olurken, İngiliz ekibi 13 milyon sterlini gözden çıkardı

Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğunu yazdı. İngilizler 13 milyon sterlin teklif edecek. İngiliz medyası, Fenerbahçe eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediğini yazdı.



4 GOL 3 ASİSTLİK KATKI YAPTI

Haberde, Championship ekibinin Ocak ayında genç futbolcu için yaptığı teklifin kabul edilmediği, bunun üzerine kulübün 13 milyon sterlinlik yeni bir teklife hazırlandığı iddia edildi. Ferdi Kadıoğlu bu bonservis bedeliyle İngiltere'ye giderse Derby County, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak. Genç yıldız bu sezon 4 gol atarken 3 asist yaptı. Sarı-lacivertiler yaz transfer döneminde de Eljif Elmas'ı Napoli'ye 17 milyon Euro'ya satmış, transferde önünü açmıştı.