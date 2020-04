Avrupa’ya gitmediğim için pişmanım

Yukatel Denizlispor’un yıldız oyuncusu Recep Niyaz, içini Yeni Asır’a döktü: “İçimdeki Denizli ve Denizlispor sevdası bitmez. 2010’da Fenerbahçe’ye transferim büyük hataydı. Avrupa’dan bir iki teklif de gelmişti. Cesaret edemedim, keşke kabuledip gitseydim. Hatta Alex beni Brezilya’ya çağırdı. Gitmediğim için çok pişmanım”

Yukatel Denizlispor'un 9 sene sonra Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Recep Niyaz, Yeni Asır'a önemli açıklamalar yaptı. 'Denizlispor aşığı' olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa'dan bir iki kere transfer teklifi geldiğini açıkladı, cesaret konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, "Keşke gitseydim, kesinlikle pişmanım" dedi. Futbola 2003 yılında Denizlispor'un altyapısında başlayan ve kendisini geliştirip, oynadığı futbolla herkesi etkileyen Recep Niyaz, 2010 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu.

'F.BAHÇE'DE ŞANS VERİLMEDİ'

Fenerbahçe'ye transferinin o dönemde yanlış olduğunu vurgulayan Recep, "Herkes bize şans verildiğine inanıyor. Açıp baksınlar bakalım, bize ne kadar şans verilmiş. Bizden sonraki süreçte verilen şanslar mı daha fazla yoksa, kupa maçlarında bize verilen 5 dakika, 7 dakikalık süreler mi daha fazla. Benim oynadığım dönemde 2 takım vardı Fenerbahçe'de. Yedek takımda kaleci Mert abi vardı, Serdar Kesimal, Orhan Şam, Sezer Öztürk, Krasic, Stoch, Bienvenue vardı. Mehmet Topal her iki takımda da oynuyordu, Selçuk Şahin vardı. Bize bu süreçte ikinci 11'de bile şans verilmiyordu ve biz sonradan monte ediliyorduk. Bize yeterli şans verildiğine inanmıyorum, hatta hiç şans verilmedi. Fenerbahçe'de her genç oyuncunun yaşadığı klasik hazin sonu ben de yaşadım" dedi.

Ç.Rizespor ve Denizlispor formalarıyla şampiyonluk yaşayan Recep geçen yıl Betül Özkan'la dünyaevine girmişti.



'Umarım bir an önce başlar'

Korona virüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesini değerlendiren Recep Niyaz, "TFF liglerin Haziran ayında başlayabileceğini açıkladı. 2 ay kendimize iyi bakmalıyız. Bu hastalığın yayıldığı şu durumda maçları oynatmak çok doğru değil. Öncelik insan sağlığı. Bu lig bu sene oynanmazsa seneye oynanır. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. İnşallah bir an önce biter bu hastalık. Umarım bir an önce liglerimiz başlar. Hayatımız, ülkemiz ve dünya normal seyrine döner" diye konuştu.



Kendimi ispatlayacağım

Recep Niyaz hedefini büyüttü. Denizlispor formasını istikrarlı bir şekilde terleten oyuncu, "Artık kendimi Süper Lig'de ispatlayıp adım adım daha yukarı çıkarmak istiyorum" dedi. Recep, "Maçları özledik. Bizler sahanın içinde, bu işi yapan insanlarız. Sahaya çıkmayı, maç kazanıp sevinç yaşamayı ve taraftarlarımızı dört gözle bekliyoruz. Süper lig ile Birinci Lig çok farklı. Alt lig fiziksel güce dayalı. Süper Lig kalite anlamında çok daha üst düzey. Artık kendimi Süper Lig'de ispatlamak istiyorum" dedi.



Uygun pozitif etkiledi

Recep Niyaz, Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun'un gelmesinin avantaj olduğunu söyledi. Recep, "Öncelikle ben oynadıkça açılan bir oyuncuyum. Ne kadar rahat olursam o kadar çok skora katkı vermeye çalışıyorum. Bülent Hoca gerçekten bize pozitif etki etti. Bizi motive etti ve bu da sahaya yansıdı. Zaten bu takım iyi bir ekipti ve sadece ufak bir kıvılcıma ihtiyacı vardı. Bu da Bülent Hoca ile beraber gerçekleşti" dedi.

Sebahattin ALP