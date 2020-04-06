Golcülerden verim alamadı

Göztepe, Süper Lig'de 26 haftalık bölümü 37 puanla 8. sırada geçerken hücum hattından beklediği verimi bir tür alamadı. Sarı-kırmızılı ekipte sezon başından bu yana ileri uçta en çok şans bulan isim olan Cameron Jerome ancak 3 gol atabilirken sezon başında transfer edilen Eren Derdiyok ise gol atamadan devre arasında takımdan ayrıldı. Son iki sezondur takımda yer alan Deniz Kadah da bu sezon gol siftahı yapamazken ara dönemde transfer edilen Polonyalı futbolcu Kamil Wilczek de vasatı aşamadı. Sarı-kırmızılı ekipte 8 lig maçına çıkan Wilczek, henüz fileleri havalandırma başarısı gösteremezken asist de üretemedi. Göztepe yönetimi önümüzdeki sezon hücum hattı için çareler ararken, Deniz Kadah ve Cameron Jerome ile yolların ayrılması bekleniyor.