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Haberler Spor Menemenspor’da hedefi çok büyük

Menemenspor’da hedefi çok büyük

Menemenspor’da hedefi çok büyük
Giriş Tarihi: 11.4.2020

TFF 1. Lig ekibi Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, hedefinin İspanya La Liga'da teknik direktörlük yapmak olduğunu belirtti. İlk antrenörlük deneyimini bu sezon altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli kulüpte yaşayan 39 yaşındaki teknik adam, "1. Lig'deki en genç teknik adamlardan biriyim. Daha yolun başındayım. Öncelikli hedefim Süper Lig. Orada da kendimi kanıtladıktan sonra hedefim ve hayalim, yıllardır yakından takip ettiğim La Liga'da hocalık yapmak. Neden olmasın" dedi. Laleci ayrıca idolünün şuan Atletico Madrid'in başında olan Arjantinli teknik adam Diego Simeone olduğunu da belirtti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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