Kartal’da kale için iki aday

Beşiktaş, Karius’un yerine Arlauskis ve Sinan Bolat ikilisinden birini düşünüyor.

Alman kaleci Karius'un alacağı sebebiyle FIFA'ya gitmesinin ardından kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş yönetimi Romanya'nın Cluj takımında görev alan file bekçisi Giedrius Arlauskis'i radarına aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Litvanyalı kaleci için önümüzdeki günlerde nabız yoklayacak olan Kara Kartal bu transferi bitirmek için görüşmelerini sıklaştıracak. Arlaukis, bu sezon Romanya Ligi'nde 21 maçta görev aldı.

YENİDEN TÜRKİYE YOLU GÖZÜKTÜ

Diğer aday Belçika ekibi Antwerp'ten ayrılacak olan Sinan Bolat. Daha önce Kayserispor ve G.Saray kalesini koruyan milli kaleciye bir kez daha Türkiye yolu gözüktü. Son üç sezondur Belçika ekibinde görev alan 31 yaşındaki başarılı file bekçisi bu sezon takımı ile ligde 27 karşılaşmada 2430 dakika süre aldı. Sözleşmesi bitecek olan Sinan 12 kez A Milli Takım'da kaleye geçti.