Altın pazar

Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Berke Özer ve Barış Alıcı gibi ylıdızları piyasaya süren kırmızı-lacivertlilerin 17’lik yıldızı Ravil Tagir’e Juventus ve Manchester City, 16’lık yıldızı Burak İnce’ye Bayern Münih kanca attı.

Altınordu'nun kadrosunda yer alan altyapı patentli bir çok oyuncusu Avrupa ve Süper Lig'in radarında yer alıyor. Kırmızı- lacivertli kulübün sezon sonu kadrosunda yer alan gelecek vaad eden yıldız adaylarının yurt dışına uçması bekleniyor. İzmir ekibinin 17 yaşındaki savunma oyuncusu Ravil ile Juventus ve Manchester City'nin ciddi bir şekilde ilgilendiği bildirildi. Ravil'in yanı sıra 16 yaşındaki Burak İnce ile başta Bayern Münih olmak üzere Avrupa'nın çok sayıda kulübün radarında.

KARAR BAŞKAN ÖZKAN'DA

Kerim Alıcı, Hüseyin Atakan Üner, Oğulcan Ülgün, Onur Taha Takır ve Yusuf Yalçın Arslan'ın da yurt içi ve dışından ilgilenen kulüplerin olduğu bildirildi. Genç futbolcularım temsilcisi olan Koray Ömer Uzun, bitecek pandemi sonrası Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile oturup oyuncuların geleceğini şekillendirme konusunda görüşeceklerini belirtti. Özkan'ın, genç oyuncuları satarak kulübün kasasını doldurmayı planladığı öğrenildi.

KULÜPLER YAKIN MARKAJDA

Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Avrupa'da top koşturmasının ardından Altınordu'nun ne kadar önemli bir futbolcu üretim merkezi haline geldiğini belirten Koray Ömer Uzun, "Altınordu Avrupa'nın yakın takibi altında. Özellikle bu sezon Ravil'i izlemeye gelen kulüpler onun dışında Burak başta olmak üzere birçok genç ismi de beğendi. Kırmızı- lacivertli kulüpteki birçok oyuncu Avrupa ve Süper Lig radarında" ifadelerini kullandı.