Halil’e vize yok

Süper Lig'den Beşiktaş, Almanya'dan Freiburg, İspanya'dan da Celta Vigo ve Alaves ekiplerinin takip ettirdiği Göztepeli Halil Akbunar'a yönetim transfer için vize vermiyor. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısında yetişen ve bu sezon gösterdiği performansla transferin gözdesi olan 26 yaşındaki Halil'in satılmasına teknik direktör İlhan Palut'un da karşı olduğu bildirildi. Halil'in Göztepe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.