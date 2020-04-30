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Haberler Spor Halil’e vize yok

Halil’e yok

Halil’e vize yok

01.05.2020, 06:50

Süper Lig'den Beşiktaş, Almanya'dan Freiburg, İspanya'dan da Celta Vigo ve Alaves ekiplerinin takip ettirdiği Göztepeli Halil Akbunar'a yönetim transfer için vize vermiyor. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısında yetişen ve bu sezon gösterdiği performansla transferin gözdesi olan 26 yaşındaki Halil'in satılmasına teknik direktör İlhan Palut'un da karşı olduğu bildirildi. Halil'in Göztepe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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