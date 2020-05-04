Bjelica için kritik hafta

Fenerbahçe'nin listesine aldığı Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile ilgili bu hafta resmi adımları atması bekleniyor. Sarı Lacivertliler 48 yaşındaki teknik adama maksimum 1 milyon euro civarında bir yıllık ücret ödenmesi üzerine bir plan yaptı. Nenad Bjelica'nın alacağı ücreti problem etmediği öğrenildi. Hırvat çalıştırıcının kulübü Dinamo Zagreb'den ayrılmasındaki ana etkenin ise ücretinde indirime gidilmek istenmesi olmadığı ortaya çıktı. Nenad Bjelica'nın, kulüp yönetimi ve sahibi Mamic ile son bir yıldır yaşanan bazı gerginlikler sebebiyle ayrıldığı belirtildi.