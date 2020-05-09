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Haberler Spor Fatih Terim'in gözden çıkardığı Şener Özbayraklı'ya talip çıktı

'in gözden çıkardığı 'ya talip çıktı

Yaz transfer döneminde 'den 'a gelen , beklenileni karşılayamadı. 'in de gözden çıkardığı sağ bek için talip oldu. Tecrübeli futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fatih Terim'in gözden çıkardığı Şener Özbayraklı'ya talip çıktı

09.05.2020, 10:40 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020,11:01

Süper Lig'e verilen corona virüsü arasını fırsat bilen Galatasaray, yeni sezon için iddialı bir takım kurma adına çalışmalarını sürdürüyor.

Sezonun sonunda birçok isimle yollarının ayıracak olan sarı-kırmızılı kulüpte, yolcu listesinde yer alanlardan biri de Şener Özbayraklı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile olan kontratı sona eren ve ezeli rakip Galatasaray'a imza atan milli sağ bek, beklentileri karşılayamadı.

Takvim'de yer alan habere göre, Cimbom'un kadroda düşünmediği Şener'e Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa talip oldu. Brezilyalı Mariano'dan formayı alamayan, şans bulduğu maçlarda ise vasatı aşamayan 30 yaşındaki ismin, 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Daha önce 3 büyüklerden ayrılan birçok futbolcu, İstanbul ekibi olmasının da etkisiyle Kasımpaşa'yı tercih etmişti.

Şener'in de aynı yolu izleyip izlemeyeceği ise merak ediliyor.

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