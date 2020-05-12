Menemensporlu futbolcuların koronavirüs testi negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da teknik heyet ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, futbolcular, teknik direktör Cenk Laleci ve yardımcıları ile sağlık, idari ve destek personel çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Takıma üçüncü kez test yapıldığının aktarıldığı açıklamada, "Hiçbir futbolcu, teknik heyet ve personelimizde Kovid-19 testinin pozitif çıkmaması kulübümüzü mutlu etmiştir. Antrenman programlarımız devam ettikçe testler belirli aralıklarda tekrarlanacaktır. Takımımız antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

AA

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