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Haberler Spor Menemensporlu futbolcuların koronavirüs testi negatif çıktı

Menemensporlu futbolcuların testi negatif çıktı

'da yapılan testinin negatif çıktığı duyuruldu. Takıma üçüncü kez test yapıldığının aktarıldığı açıklamada, "Hiçbir futbolcu, teknik heyet ve personelimizde Kovid-19 testinin pozitif çıkmaması kulübümüzü mutlu etmiştir. Antrenman programlarımız devam ettikçe testler belirli aralıklarda tekrarlanacaktır" denildi.

Menemensporlu futbolcuların koronavirüs testi negatif çıktı

12.05.2020, 13:39 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020,13:44

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da teknik heyet ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, futbolcular, teknik direktör Cenk Laleci ve yardımcıları ile sağlık, idari ve destek personel çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Takıma üçüncü kez test yapıldığının aktarıldığı açıklamada, "Hiçbir futbolcu, teknik heyet ve personelimizde Kovid-19 testinin pozitif çıkmaması kulübümüzü mutlu etmiştir. Antrenman programlarımız devam ettikçe testler belirli aralıklarda tekrarlanacaktır. Takımımız antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

AA

Menemen harıl harıl

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