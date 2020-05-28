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Haberler Spor TFF, Süper Lig'de ilk 5 haftanın fikstürünü açıkladı

, 'de ilk 5 haftanın fikstürünü açıkladı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen 'in 'da başlayacağı kesinleşirken, önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü de belirledi.

TFF, Süper Lig'de ilk 5 haftanın fikstürünü açıkladı

28.05.2020, 18:48 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,18:49

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen Spor Toto Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağı kesinleşirken, TFF önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü de açıkladı.

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