Şahin harekatı

Fenerbahçe, daha bu sezon bitmeden yeni sezonun ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Nuri Şahin, 2018 yılında transfer olduğu Werder Bremen'le sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı. Sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu için sarı-lacivertliler harekete geçti. Yeni sezonda sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, Milli Takım'dan arkadaşı olan Nuri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve taraflar kısa sürede prensip anlaşmasına vardı. 31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu ile en az 3 yıllık bir sözleşme imzalanması bekleniyor. Gurbetçi oyuncu Nuri Şahin, futbol yaşantısını sarı-lacivertli forma altında noktalamayı planlıyor.

YEDEK KULÜBESİNDEN ÇIKAMADI

31 yaşındaki futbolcu, 2018 yılından beri Werder Bremen'de forma giyiyor. Nuri Şahin, sezon başlandığında Werder Bremen'in değişilmez oyuncularından biriydi. Ligde ilk 12 haftada, cezalı olduğu Leipzig maçı dışında hem 11'de görev yaptı. Ancak peş peşe gelen kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Florian Kohfeldt taktik değişikliğine giderek 3'lü savunmaya döndü. Bu değişim sonrası Nuri de ilk 11'deki yerini kaybetti. Başarılı futbolcu son 2 karşılaşmada kadroya giremezken, ondan önceki son 5 mücadelede de kulübede bekledi.



RİVA'YI EMRE İSTEMİŞ

Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde Samandıra Tesisleri yerine TFF'nin Riva Tesisleri'nde 1 haftalık kampa girmişti. Sarı-Lacivertliler'de bu kampın mimarının kaptan Emre Belözoğlu olduğu ortaya çıktı. Emre, yönetimle görüşerek izole ve sakin olan Riva Tesisleri'nin kamp için ideal seçim olacağını söyledi.



KANARYA YİĞİT'İN PEŞİNDE

Birçok oyuncuyu takip eden Sarı- Lacivertliler şimdi de Manisa FK'lı Yiğit Kerem'in peşine düştü. 15 yaşındaki genç yetenek, orta sahanın ortasında görev yapıyor. Yiğit, bu sezon Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a karşı ilk maçta 45, rövanşta ise 12 dakika forma şansı buldu. Genç yıldız adayı sol ayağını kullanıyor.



KARİYERİ ÇOK PARLAK

Dortmund alt yapısında yetişen Nuri Şahin, sırasıyla Dortmund, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool'da oynadıktan sonra yine Alnam devine dönmüştü. Burada bir sezon oynayan yıldız oyuncu 2018 yılında Werder Bremen'e imza attı. Gurbetçi oyuncu kariyerinde Bir Bundesliga, Bir La Liga ve bir de Hollanda Kupası kazandı.