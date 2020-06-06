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Haberler Spor Altınordu Ali Yaşar'ı bırakmak istemiyor

'ı bırakmak istemiyor

, devre arasında temsilcisi İttifak Holding Konyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'ı yeni sezonda da takımda tutmak istiyor.

Altınordu Ali Yaşar'ı bırakmak istemiyor

06.06.2020, 14:00 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020,14:04

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, devre arasında Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ali Yaşar'ı yeni sezonda da yuvada tutmak istiyor.

İzmir ekibi, gurbetçi sol beki bu kez bonservisiyle almak için Konya temsilsinin kapısını çalacak. Geçen sezonu yine kiralık olarak kırmızı-lacivertli takımda geçiren Ali'nin Altınordu'da mutlu olduğu ve kulüpte kalmak istediği belirtildi. 25 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 8 maçta görev alıp 3 asist yaptı. Gurbetçi savunmacı geçen sezon da 11 karşılaşmada görev almıştı.

DHA

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