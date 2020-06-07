Beşiktaş arayışta

Siyah-beyazlılar Newcastle forması giyen Darlow ve Partizan’dan Sadiq’i istiyor

Loris Karius'un ayrılması sonrası önceliği kaleci transferine veren Beşiktaş, Newcastle United ile sözleşmesi sona erecek İngiliz file bekçisi Karl Darlow için nabız yoklamayı planlıyor. 29 yaşındaki file bekçisi son 5 sezondur Newcastle'da görev yapıyor. Slovak kaleci Martin Dubravka'nın yedeği olan Darlow geçen sezon sadece kupa karşılaşmalarında görev yaparken beyaz sayfa açabileceği bir takım arıyor.



SADİQ HAMLESİ

Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'a alternatif olması için Partizan'da forma giyen Umar Sadiq'ın peşinde olduğu öğrenildi. 1.92'lik boyu ile dikkat çeken oyuncu Umar Sadiq, bu sezon Partizan formasıyla 36 maçta 17 gol, 14 asiste imza attı.