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Haberler Spor Altay, sembol ismi Vahap Özaltay'ı unutmadı

, sembol ismi 'ı unutmadı

Kulubü, Avrupa'ya transfer olan ilk Türk unvanına sahip, Türk sporunun ve Altay Kulübünün efsane ismi 'ı vefatının 55. yılında anma mesajı yayımladı.

Altay, sembol ismi Vahap Özaltay'ı unutmadı

10.06.2020, 13:37

Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yaptığı açıklamada, Özaltay'ın aradan geçen yarım asra rağmen yeri doldurulamayan bir değer olduğunu belirtti.

Özaltay'ın Türk futboluna kazandırdığı yeniliklerin yanı sıra Altay'a bağlılığını Özaltay soyadını alacak kadar derinden yaşadığını aktaran Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Spora olan bağlılığı, centilmenliği ve yenilik arayışı yıllar sonra dahi biz kulüp yöneticileri, teknik kadrolarımız ve tüm futbolcularımız için gideceğimiz yolu aydınlatan bir ışık niteliğindedir. Yaşanan küresel salgın nedeni ile camiamızın sembol isimleri adına planlanan anma törenlerini iptal etme mecburiyetine düştük ancak devletimizin öngördüğü normalleşme süreciyle birlikte bunları en kısa sürede yapacağız."

Türk sporunun 'Siyah İncisi' Vahap Özaltay, vefatının 55. yılında anılıyor

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