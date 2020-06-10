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Haberler Spor Altay'da Erhan Kartal'ın geleceği belirsiz

'da 'ın geleceği belirsiz

'da 'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Yılport 'dan kiralanan sağ bek Erhan 'ın gelecek sezon ekibinde kalıp kalmayacağı ile ilgili son kararı Samsun ekibi verecek.

Altay'da Erhan Kartal'ın geleceği belirsiz

10.06.2020, 12:05 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020,12:12

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da sezon başında 2'ncu Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'dan kiralanan sağ bek Erhan Kartal'ın gelecek sezon İzmir ekibinde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Bu sezon 2'nci Lig'de şampiyonluğunu büyük ölçüde garantileyen Samsunspor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Erhan'la ilgili son kararı Samsun ekibi verecek. Samsunspor'la yüksek ücretli bir sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacının kulübü tarafından kadroda düşünülmemesi halinde ilk tercihini yeni sezonda da Altay'dan yana kullanacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı takımda ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan 27 yaşındaki futbolcu toplam 26 karşılaşmada görev alıp, 2 kez asist yaptı.

DHA

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