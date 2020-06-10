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Haberler Spor Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı! Süper Lig'de maç öncesinde saygı duruşu yapılacak

açıkladı! 'de maç öncesinde saygı duruşu yapılacak

'de maçlar öncesinde vefat eden sağlık çalışanları ve için saygı duruşu yapılacak. 'den yapılan açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere, A eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı! Süper Lig'de maç öncesinde saygı duruşu yapılacak

10.06.2020, 16:57 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020,17:11

TFF resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenler ve Galatasaray'ın vefat eden eski futbolcusu Talat Özkarslı için maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanları ve vatandaşları olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca dileyen kulüpler müsabakalarda siyah kol bandı takabilecek.

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