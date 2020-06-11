  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Göztepe’nin 95. yıl meşalesini sağlık çalışanları yakacak

’nin 95. yıl meşalesini sağlık çalışanları yakacak

, geleneksel hale gelen meşaleli kutlamalarını bu yıl korona virüs salgınından dolayı temsili olarak Stadyumu’nda kutlayacak. Sağlık çalışanlarının meşale yakacağı kutlamalar sarı-kırmızılı kulübün kanalından canlı olarak yayınlayacak.

Göztepe’nin 95. yıl meşalesini sağlık çalışanları yakacak

11.06.2020, 19:46

Göztepe Spor Kulübü, 95. yılını kutlamaya hazırlanıyor. 14 Haziran 1925 tarihinde kurulan Göztepe, son yıllarda geleneksel hale gelen ve tüm İzmir'i aydınlatan meşaleli kutlamalarını bu yıl korona virüs salgını sebebiyle sembolik olarak gerçekleştirecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak olan yıl dönümü kutlamasında saatle 22.00'yi gösterdiğinde ilk meşaleyi Göztepeli sağlık çalışanları yakacak. Bu meşaleler aynı zamanda tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için de yakılacak. Saat 21.30 ile 22.10 arasında gerçekleştirecek olan kutlamalar kulübün sosyal medya kanalında canlı olarak takip edilecek.

TARAFTARLARA TOPLANMAMA ÇAĞRISI
Göztepe Kulübü ayrıca, taraftarlarına bir çağrı yaparak kutlamalar esnasında salgın sebebiyle stadyum etrafında toplamama çağrısı yaptı. Kulüp yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Covid-19 salgınının etkilerinin devam ettiği ve tedbirlere uyma konusundaki dikkatimizi ilk günkü gibi sürdürmemiz gereken bu günlerde taraftarlarımızın Gürsel Aksel Stadyumu çevresinde toplanmamasını rica ediyor, anlayışları için teşekkür ediyoruz."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe’nin 95. yıl meşalesini sağlık çalışanları yakacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA