Göztepe'nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına korona engeli!

Koronavirüs salgını nedeniyle 14 Haziran'daki 95'inci kuruluş yıl dönümünü her sene olduğu gibi taraftarıyla birlikte kutlayamayacak. Göztepe, programla ilgili açıklama yaptı. Organizasyonu bu yıl Gürsel Aksel Stadı'nda taraftara kapalı gerçekleştirecek sarı-kırmızılılar, taraftarların stat çevresine toplanmamalarını istedi. Kulübün açıklamasında, "Göztepe'mizin geleneksel hale gelen 14 Haziran kuruluş yıl dönümü kutlamaları bu yıl temsili olarak Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşecek. 2006 yılından bu yana her 14 Haziran'da sahilimizde yaktığımız meşaleler ile tüm İzmir'i aydınlatarak gerçekleştirdiğimiz görsel şölen bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle sembolik olarak gerçekleşecek.Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşecek olan yıl dönümü kutlamasında saatler 22.00'yi gösterdiğinde ilk meşaleyi tüm sağlık çalışanlarını temsilen Göztepeli sağlık çalışanlarımız yakacak ve bu yıl meşaleler aynı zamanda tüm sağlık çalışanlarımıza bir teşekkür olarak da yanacak. Stadımızda gerçekleşecek olan 14 Haziran kuruluş yıl dönümü kutlaması pazar günü 21.30 ile 22.10 saatleri arasında youtube kanalımızdan canlı olarak takip edilebilecek. Covid-19 salgınının etkilerinin devam ettiği ve tedbirlere uyma konusundaki dikkatimizi ilk günkü gibi sürdürmemiz gereken bu günlerde taraftarlarımızın Gürsel Aksel Stadyumu çevresinde toplanmamasını rica ediyor, anlayışları için teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

DHA

Süper Lig maçlarıyla ilgili sürpriz gelişme!