Trabzonspor finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Trabzonspor, deplasmanda 23 yıl sonra Fenerbahçe'yi yenerek finale çıktı: 1-3. Trabzonspor'un rakibi yarın oynanacak Antalyaspor- Alanyaspor maçının sonucuna göre belli olacak. 6. dakikada Ekuban'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Sörloth'un şutunda Serdar'a da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 28'de sol kanattan Zajc'ın kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde auta çıktı. 42'de sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Deniz şık bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

GOL YAĞMURU 2. YARIDA SÜRDÜ

70'de ceza sahası dışı sol çaprazdan Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta Uğurcan topu kornere çeldi. 83'te sol kanattan ceza sahasına giren Ekuban'ın pasında bomboş durumda Sörloth topu boş kaleye gönderdi: 1-2. 90'da ceza sahası dışından Mehmet Ekici'nin şutunda savunmaya çarpan top yön değiştirmesine rağmen Uğurcan iyi bir refleksle meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. 90+4'te sağ kanattan Ndiaye'nin pasında ceza yayı içinde topla buluşan Novak skoru ilan etti: 1-3.



SERT TEPKİ

Maçın 61. dakikada oyundan alınan Deniz Türüç kulübeye tepki gösterdi. Değişiklik tabelasında adını gören Türüç ilk olarak ellerini havaya kaldırırken daha sonra kenara gelerek, teknik heyete neden değiştirildiğini sordu. Antrenör Zeki Murat Göle'ye değişiklik hakkında tepkisini gösteren Deniz Türüç'e tribünde yer alan Volkan Demirel yerine oturmasını söyledi. Türüç daha sonra ise sakinleşerek kulübedeki yerini aldı.