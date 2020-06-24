Haberler Spor Göztepe'de Alanya maçının hazırlıkları devam ediyor

Göztepe'de Alanya maçının hazırlıkları devam ediyor

Göztepe'de Alanya maçının hazırlıkları devam ediyor. İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

24.06.2020, 17:05 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020,17:09