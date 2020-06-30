Altay sırat köprüsünde

TFF 1. Lig'de Süper Lig hesapları yapan Altay'ın kaderi üst üste oynayacağı 3 maçta belli olacak. Siyah-beyazlılar, üç maçlık serinin ilkinde yarın evinde küme düşme hattında yer alan Osmanlıspor'la karşılaşacak. İzmir ekibi, ardından ligde 3. sırada bulunan güçlü rakibi Adana Demirspor'la deplasmanda kapışacak. Altay, ligin 33. haftasında bu kez evinde şuan ligde ikinci sırada bulunan Erzurumspor'u konuk edecek ve sezonu Giresunspor deplasmanıyla tamamlayacak. Eğer İzmir temsilcisi Osmanlıspor'u yener, iki rakibinin de puan kaybetmesinin ardından final maçlarını kazanırsa 17 yıllık Süper Lig hasretine son verecek.

HEDEFE ULAŞMAMIZA AZ KALDI

Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Hedefe ulaşmamıza az kaldı. Kalan 12 puanın tamamını istiyoruz. Oyuncularımıza güvenimiz tam" dedi.



GÖZLER PAİXAO'DA

Altay'ın Osmanlıspor maçında en büyük kozu yine golcüsü Paixao olacak. Bu sezon attığı 19 golle krallık yarışında önde bulunan Portekizli yıldız futbolcu, Başkent ekibine de gol atacağının sözünü verdi. Tecrübeli golcü, "Kazanıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.



ZORUNLU DEĞİŞİM

YARIN Osmanlıspor'la karşılaşacak Altay'da, ilk 11'de zorunlu değişim yaşanacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Abdülkerim ve Abdülhamit'in yokluğunda savunmanın göbeğinde tecrübeli İbrahim Öztürk ile Cenk ikilisi forma giyecek. Kırmızı kart cezalısı yıldız futbolcu Kappel'in yerine ise kanatta Turgut Doğan'ın görev alması bekleniyor.