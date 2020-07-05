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Haberler Spor Başakşehir’in zirve keyfi

’in zirve keyfi

’de liderlik koltuğunda oturan , Antalya’yı ve Elia’nın golleriyle yenerek büyük avantaj yakaladı

Başakşehir’in zirve keyfi
Giriş Tarihi: 5.7.2020
Süper Lig'de lider Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. 9. dakikada orta alandan gelişen atakta Podolski'nin ceza sahası içinden sert şutunu kaleci yumruklarıyla uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Sinan Gümüş'ün şutu defansın araya girmesiyle kornere çıktı. 42'de Crivelli'nin ceza sahası sol çaprazından plase vuruşu yandan dışarı çıktı. 55'te rakibinden şık bir hareketle sıyrılan Clichy, Demba Ba'yı gördü. Demba Ba'nın vuruşunda top auta çıktı. 71'de Crivelli'nin pasını ceza sahası içerisinde zor da olsa kontrol eden Demba Ba, Boffin'in solundan topu ağlara gönderdi: 0-1. 83'te Amilton'un pasıyla topla buluşan Ufuk Akyol'un vuruşunda Mert topu çıkardı. 90+2'de Gökhan, pasını daha müsait pozisyondaki Crivelli'ye aktardı. karşı karşıya kalan Crivelli'nin vuruşu auta çıktı. 90+7'de ceza sahasına giren Crivelli'nin pasını ağlara gönderen Elia maçın skorunu belirledi: 0-2.
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