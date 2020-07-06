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Haberler Spor Denizlispor’da Kartop dümende

Denizlispor’da Kartop dümende

Denizlispor’da Kartop dümende
Giriş Tarihi: 6.7.2020

Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar Levent Kartop ile yola devam etme kararı alındı. Ağustos 2019'dan bu yana Denizlispor'da antrenör olarak görev yapan Kartop, Yücel İldiz, Mehmet Özdilek ve son olarak da Bülent Uygun'un dönemlerinde teknik heyette görev almıştı. Başakşehir maçından mutlak puan ya da puanlar çıkarmak istediklerini belirten Levent Kartop, "Takımdaki sinerjiyi görüyoruz. Bunu sahaya yansıtabilirsek, istediğimiz sonuçla döneriz. Camia olarak bu maça kilitlendik" dedi.

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