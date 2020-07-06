Devler KSK’nin kapısında

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın genç yıldızı Doğukan İnci, Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'nin de transfer listesine girdiği öğrenildi. Yeşilkırmızılı kulübe, resmi teklif sunan Beşiktaş ile görüşmelerin devam ettiği ancak gelecek sezon genç futbolcuları kadrosuna katmak için harekete geçen Fenerbahçe'nin de 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için nabız yokladığı öğrenildi.

PAZARLIK DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın Doğukan İnci için 1 milyon TL'yi gözden çıkardığı ancak Kaf-Kaf'ın gelecek vaat eden yetenekli oyuncusu için 600 bin Euro'dan kapıyı açtığı öğrenilmişti. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde son bir teklif yapmaya daha hazırlandığı bildirildi. Süper Lig'den başka kulüplerinde radarında olan Doğukan İnci için Fenerbahçe'nin menajerler aracılığıyla Karşıyakalı yöneticilerin nabzını yokladığı öğrenildi. F.Bahçe'nin önümüzdeki günlerde Doğukan İnci için resmi teklifte bulunması bekleniyor.

KARŞILIKLI MENFAATLER

Karşıyaka'nın başkanı Turgay Büyükkarcı, Beşiktaş'ın da talip olduğu Doğukan İnci'nin önünü kapatmayı asla düşünmediklerini, kulüp menfaatleri ve oyuncunun kariyeri için en doğru kararı vermek istediklerini söylemişti.



64 MAÇTA 20 GOL

Karşıyaka'da üç sezondur A Takım forması giyen 21 yaşındaki Doğukan İnci, yeşil-kırmızılı formayla 64 karşılaşmada 20 kez rakip filelerin havalandırma başarısını gösterdi. Beş golün de asistini yaptı. Genç oyuncu, sol kanat başta olmak üzere santrafor ve sağ kanatta görev yapabiliyor.



DURİC DOSYASINDA GERİ SAYIM BAŞLADI

KSK'NİN FIFA'daki son dosyası için taraftarların başlattığı kampanya tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-kırmızılılar Igor Duric'e 13 Temmuz'da 1 milyon 300 bin TL ödeme yapması gerekiyor. Karşıyaka Taraftar Derneği ve Çarşı Grubu'nun başlattığı kampanya da 350 bin TL'ye yakın kaynak yaratıldı. Ödeme yapılmaya kısa bir süre kala camia büyükleri ve sivil toplum örgütlerinin vereceği katkı merakla bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ