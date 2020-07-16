Aslan Omar’ı kaptı

Brezilyalı oyuncu Mariano ile Şener Özbayraklı ile yol ayrımında olan Galatasaray, sağ bek transferini çözdü. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir listesinde olan Olympiakos'un başarılı oyuncusu Omar Elabdellaoui ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki Norveçli oyuncunun Yunanistan temsilcisi ile sözleşmesinin sona ermesinden dolayı bonservis problemi bulunmazken oyuncunun yakında resmi imzayı atacağı duyuruldu.

YILLIK 1.5 MİLYON

Yıllık 1.5 milyon Euro olacak olan başarılı isim Hull City takımında da kiralık olarak giymişti. Bu arada Galatasaray, Nigel Robertha transferinde de sona yaklaştı. Genç golcü, transferinde sorun yaşamamak için Levski Sofya yönetimine son maçta oynamak istemediğini iletince bu gelişme oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe imza atacağı şeklinde yorumlandı. Bulgar basını da yaşananların ardından 22'lik golcünün önceliğini Galatasaray'a verdiğini kaydetti. Bu arada Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.