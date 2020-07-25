Fener’in konuğu Rize

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 2 kanalından ekranlara gelecek. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada galip gelemeyen sarı-lacivertliler, 50 puanla 7. sırada bulunuyor. Karşılaşma konuk Rize için büyük önem taşıyor. Karadeniz temsilcisine lige tutunması adına 1 puan yetecek. Kanarya, Çaykur Rizespor karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde 3 oyuncu sakatlığı, 4 oyuncu cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.

KANARYA'DA EKSİK ÇOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları halen devam eden Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç, maçta görev yapamayacak. Kart cezalıları Tolga Ciğerci, Vedat Muriç, Deniz Türüç ve Jailson da Çaykur Rizespor karşısında takımlarını yalnız bırakacak. İki takım arasında geride kalan 37 karşılaşmanın 22'sini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor galip tamamladı.