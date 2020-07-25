Manisa finalde

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta Antalya'da oynanan Play-Off yarı finalinde Manisa FK, Sancaktepe FK'yı mağlup ederek finalde Tuzlaspor'un rakibi oldu: 1-0. Manisa temsilcisi, çeyrek finalde İnegölspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselmiş, Sancaktepe'de Hekimoğlu Trabzon'u 3-1 yenerek Manisa'nın rakibi olmuştu. 10'da ani gelişen Manisa atağında Umut'un pasıyla topla buluşan Serdar'ın şutu auta çıktı. 19'da Sancaktepe penaltı kazandı, topun başına geçen Alaattin'in şutunu kaleci Ömer harika çıkardı.

FİNAL BİLETİ NİZAMETTİN'DEN

66'DA Manisa atağında Nizamettin uzaklardan çok sert vurdu, top kaleci Emre'nin bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-0. 80'de Can ceza sahası dışından şutunu çekti, top kaleci Ömer'de kaldı. 90+8'de defansın arkasına atılan topla buluşan Erdinç kaleciyi geçip Selim'e bıraktı. Selim'in şutu yandan auta çıktı. Maç 1-0 sona erdi ve Manisa FK finale yükseldi. Öte yandan günün diğer maçında Tuzlaspor, Ankara Demirspor'u Batuhan Karadeniz'in penaltılardan attığı 2 golle 2-0 mağlup ederek finalde Manisa FK'nın rakibi oldu. Final maçı 28 Temmuz Salı Günü saat 21.00'de Antalya Stadı'nda oynanacak.