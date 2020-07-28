  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Tuzlaspor - Manisaspor FK l CANLI YAYIN

Tuzlaspor - Manisaspor FK l CANLI YAYIN

2. Lig'de play-off final maçında Tuzlaspor ile Manisaspor FK karşı karşıya geliyor. 1. Lig'e son bileti alacak takımın netleşeceği mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Tuzlaspor - Manisaspor FK l CANLI YAYIN

28.07.2020, 21:02

CANLI YAYIN

TFF 2. Lig play-off final karşılaşmasında Tuzlaspor ile Manisa FK, Antalya'da karşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig'e yükselme aşamasında Samsunspor ve Bandırmaspor'dan sonra TFF 1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. Kritik karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Yarı finalde Ankara Demirspor'u eleyen Tuzlaspor, Sancaktepe FK'yı eleyen Manisaspor FK TFF 1. Lig için mücadele edecek.

11'LER

TUZLASPOR: Bayram Olgun, Doğan Can, Bülent Uzun, Kemal Tokak, Yasin Yener, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Samet Asatekin, Burak Asan, Batuhan Karadeniz.

MANİSA FK: Ömer Kahveci, Salih Zafer Kurşunlu, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Sertaç Çam, Abdurrahman Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan, Onur Kolay, Umut Kaya, Ali Çamdalı, Serdar Deliktaş.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tuzlaspor - Manisaspor FK l CANLI YAYIN haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA