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Tuzlaspor - Manisaspor FK l CANLI YAYIN

TFF 2. Lig'de play-off final maçında Tuzlaspor ile Manisaspor FK karşı karşıya geliyor. 1. Lig'e son bileti alacak takımın netleşeceği mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor.

28.07.2020, 21:02