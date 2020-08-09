Alpaslan için bu kez Başakşehir devrede

ÖN libero olmasına rağmen Göztepe'de hem sağ, hem sol bek oynayan ve geçen sezon mecburiyetten giydiği stoperde müthiş işlere imza atan Alpaslan Öztürk için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Başakşehir de devreye girdi. Daha önce Göztepe'de kiralık oynayan Soner Aydoğdu'yu bu futbolcuya karşılık takasta vermek istediğini söyleyen İstanbul temsilcisi İzmir ekibine 1.5 milyon Euro önerdi. Fenerbahçe, Alpaslan için Göztepe'ye Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Miha Zajc ve Mevlüt Erdinç gibi oyuncuların içinde olduğu bir takas paketi sunmuştu. Galatasaray ise Fatih Terim'in çok istediği yıldız oyuncu için 1.3 milyon Euro teklif etmişti.