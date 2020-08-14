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Haberler Spor Barcelona 2 - Bayern Münih 8 l Maç sonucu

2 - 8 l Maç sonucu

, maçında 'yı gibi tarihi bir skorla yenerek yarı finale yükseldi.

Barcelona 2 - Bayern Münih 8 l Maç sonucu

14.08.2020, 23:55 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020,23:57

Bayern Münih ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı tarihi bir skora sahne oldu. Karşılaşmayı 8-2 kazanan Alman ekibi, Devler Ligi'nde yarı finale çıktı.

BÜYÜK HEZİMET

Münih'in golleri 4. ve 31. dakikada Thomas Müller, 21. dakikada Ivan Perisic, 27. dakikada Serge Gnabry, 63. dakika Joshua Kimmich, 82. dakikada Robert Lewandowski ve 86 ile 89. dakikada Coutinho attı. Barcelona'nın golleri ise 7. dakikada David Alaba (kendi kalesine) ve 57. dakikada Luis Suarez'den geldi.

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